Stadt engagiert Sicherheitsdienst für Rathaus von Bad Wörishofen

Plus Nach der weitgehenden Schließung des Bürgerbüros befürchtetman in der Verwaltung Ärger wegen abgesagter Termine.

Die weitestgehende Schließung des Bürgerbüros im Rathaus nach Krankheitsfällen hat eine weitere Maßnahme ausgelöst. Die Stadtverwaltung hat einen Sicherheitsdienst fürs Rathaus engagiert, offenbar um die Belegschaft zu schützen. Ordnungsamtsleiter Andreas Létang bestätigte am Freitag entsprechende Informationen unsere Redaktion.