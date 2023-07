Stadtfest und Steiermarkfest: So vielfältig ist Bad Wörishofen

Drei Tage lang feierte Bad Wörishofen zwei große Feste. Dabei zeigen Bad Wörishofens Vereine, was sie zu bieten haben.

Am Abend, als der Regen kam, war er zwar sehr erwünscht – aber ausgerechnet zum Beginn des Steiermarkfestes? Die Gäste des langen Festwochenendes in Bad Wörishofen ließen sich davon die Laune aber nicht verderben - zumal eine ganz besondere Überraschung wartete. Das Stadtfest wurde dann zu einem Tag der Vereine - bunt, fröhlich und unglaublich vielfältig.

Die Kneippsteirer aus dem Mittleren Feistritztal hatten alles für einen schönen Abend am Denkmalplatz vorbereitet, um die Besucher und Besucherinnen mit den Spezialitäten ihrer heimischen Region zu verwöhnen. Die Regengüsse verhinderten somit den offiziellen Empfang mit Bürgermeister Stefan Welzel. Er fand nicht wie in früheren Jahren an der Waldkapelle im Stadtgarten statt. Sozusagen „unter Ausschluss der Öffentlichkeit“ begrüßte Stefan Welzel die Gäste, darunter Annelies und Martin Kistler, in einem Seminarraum im Kurhaus. Josef Graßl aus der Steiermark hatte ein ganz besonderes Geschenk mitgebracht.

1894 hatte Pfarrer Sebastian Kneipp einen Birnbaum gepflanzt, der dann bis 2009 auf dem Grundstück der Familie Kistler stand. Dann musste der morsche Baum gefällt werden. Ein Teil seines mächtigen Stammes steht noch heute im Garten der Familie, an ihm eine Gedenktafel vom Verschönerungsverein Bad Wörishofen. Große Äste gingen 2009 als Erinnerungsgabe in die Steiermark. Aus drei Abschnitten ließ Josef Graßl kleine Kunstwerke mit dem Konterfei von Sebastian Kneipp schaffen, die nun wieder in Bad Wörishofen ihren Platz finden werden.

Beim Stadtfest lockten Schiffschaukel und andere Attraktionen. Foto: Maria Schmid

Über dem Festauftakt hing allerdings auch ein trauriger Schatten. Zur Unterhaltung sollte der Musikverein Ettringen aufspielen. Für alle unfassbar verließ der beliebte Dirigent Bernd Schmidt plötzlich und völlig unerwartet seine musikalische Lebensbühne. Die Musikkapelle aus Siebnach wollte solidarisch mit ihren Musikantinnen und Musikanten einspringen – doch das verhinderte der Regen.

Die Teakwondo Akademie Bad Wörishofen bot eine Menge Action. Foto: Maria Schmid

Zum Stadtfestes am Samstag hellte sich der Himmel auf, die Sonne lachte und übertrug ihre gute Laune auf Hunderte Menschen in der Stadt. Bei der Eröffnung des Stadtfestes begrüßte Bürgermeister Welzel unter Mitwirkung der Stadtkapelle Bad Wörishofen mit Rainer Wörz die Gäste.

Zur Unterhaltung wurde viel geboten: Jugendliche vom Heimat- und Volkstrachtenverein „Alpenblick“ zeigten zu den von Richard Sauter am Akkordeon gespielten Weisen ihre Freude am traditionellen Tanzen. Beate und Erich Fenster vom TSC 71 Bad Wörishofen hatten einige Paare mitgebracht, die einen Tanz zeigten, bei dem die Gäste mitschunkeln konnten. Kleine und große Tänzerinnen der Ballettschule Dancepoint von Camelia Petricica zeigten ihre Tänze, darunter ein junger Breakdancer.

Am Abend sorgte in Bad Wörishofens Innenstadt die Radlerband für Stimmung. Foto: Maria Schmid

Dass voller Körpereinsatz nicht nur zur Verteidigung dienen kann, sondern richtig Spaß macht, das bewiesen die Aufführungen von Kollers Taekwondo Akademie aus Bad Wörishofen. Immer wieder ist der Auftritt der Jazz-Dance-Gruppen vom Stamm-Kneipp-Verein Bad Wörishofen unter der bewährten Leitung von Claudia Sachon ein Höhepunkt beim Stadtfest, diesmal auf dem Rasen im Rondell vor dem Kurtheater. Rundum standen die Besucherinnen und Besucher und belohnten die oft akrobatischen Einlagen mit viel Applaus.

Während am Abend die Radlerband vor der Musikmuschel lautstark begeisterte, sorgten am Denkmalplatz die Musikvereine Schlingen und Stockheim für flotte und unterhaltsame Blasmusik bis weit in die Nacht.

Rosemarie Graßl (links) und Annelies Kistler mit einem besoderen Geschenk aus der Steiermark. Foto: Maria Schmid