Stadtkapelle Bad Wörishofen geht beim Jahreskonzert auf Weltreise

Plus Die Musikerinnen und Musiker in Bad Wörishofens Stadtkapelle glänzen mit Spielfreude und musikalischen Überraschungen.

Wie einst Phileas Fogg auf seiner abenteuerlichen Reise in 80 Tagen um die Welt beorderte Dirigent Rainer Wörz seine „Crew“ von Kontinent zu Kontinent – in 90 Minuten. Das Jahreskonzert der Stadtkapelle Bad Wörishofen steckte voller Überraschungen.