Stadtkapelle Bad Wörishofen lässt St. Justina leuchten

Plus Mit anspruchsvollen Werken zaubert die Stadtkapelle eine besondere Stimmung – und bietet manche Überraschung.

Die Seele berührend und mit Gänsehauteffekt spielten sich die Musikerinnen und Musiker der Stadtkapelle Bad Wörishofen in die Herzen der Besucherinnen und Besucher: „Frieden, Licht & Himmel“ – der Titel des Konzertes war auch Programm.