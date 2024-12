Stadtkapelle setzt sich für Verbleib der Kurdirektorin ein

Auch die Stadtkapelle Bad Wörishofen wendet sich nun mit einem offenen Brief an Bürgermeister Stefan Welzel (CSU) und den Stadtrat.

„Inspiriert durch die Wörishofer Geschäftsleute möchten wir uns als Stadtkapelle ebenfalls mit diesem offenen Brief an Sie wenden, um unsere Wertschätzung für Frau Herd auszudrücken und Sie zu bitten, sich dafür einzusetzen, dass sie ihre Entscheidung noch einmal überdenkt und die Kündigung zurückzieht“, heißt es da. Kurdirektorin Cathrin Herd hat bekanntlich gekündigt. Das hatte eine Krisensitzung im Hauptausschuss ausgelöst. „Ein Verlust von Frau Herd wäre für uns als Verein ein Rückschritt“, schreibt Markus Seitz, der Vorsitzende der Stadtkapelle. Man bitte Bürgermeister und Rat, sich dafür einzusetzen, dass Herd bleibt.

Zuvor hatten schon zahlreiche Hoteliers für einen Verbleib Herds starkgemacht, ebenfalls in einem offenen Brief. „Natürlich ist es in erster Linie der Bürgermeister, der Einfluss auf die Amtsleiter hat. Wir bitten daher vor allem den Bürgermeister eindringlich, alles zu unternehmen, um eine gute Arbeitsatmosphäre zu schaffen“, heißt es dort unter anderem. Man spreche Bürgermeister und den gesamten Stadtrat an. Dem Brief lagen Unterschriftenlisten mit Dutzenden Unterschriften von Bad Wörishofer Hoteliers bei. Welzel hatte unter anderem geantwortet: „Sie rennen damit bei mir offene Türen ein, weil ich gerne die gute Zusammenarbeit mit Frau Herd fortsetzen will.“