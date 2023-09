Bad Wörishofen

vor 16 Min.

Stadtrat stellt Weichen für die Sanierung des Freibads in Bad Wörishofen

Bad Wörishofens Freibad soll saniert werden. Der Stadtrat hat zudem festgelegt, dass es nicht mehr zu so vielen Schließtagen wie in dieser Saison kommen darf.

Plus Der Stadtrat treibt die Sanierung des maroden Wörishofer Freibads voran – und verlangt, dass das Bad nicht mehr so oft geschlossen blieben darf, wie heuer.

Von Markus Heinrich Artikel anhören Shape

In die gewünschte Sanierung des maroden Freibads von Bad Wörishofen kommt Bewegung. Ein entsprechender Antrag der Grünen, der SPD und der ÖDP mit vier entscheidenden Punkten stieß im Stadtrat auf breite Zustimmung. Damit wurde die Stadtverwaltung auch verpflichtet, das Bad künftig nur maximal an einem Tag in der Woche geschlossen zu halten. Die Schließtage des Wörishofer Freibads hatten heuer für großen Unmut gesorgt.

"Die Zukunft unseres Freibads sichern" - so war der Antrag der Grünen überschrieben, der bei einer Gegenstimme beschlossen wurde. "Ich erhalte seit drei Jahren Infos zum maroden Zustand, zu den unappetitlichen Sanitäranlagen - doch das hat nicht zu greifbaren Verbesserungen geführt", kritisierte sie. In dem Antrag gibt es nun vier zentrale Forderungen: Ein Konzept für eine schrittweise Sanierung des Freibads muss erarbeitet werden, samt Finanzierungsplan. Der ursprüngliche Antrag fordert das noch für 2023. Das Jahr sei nun weit fortgeschritten, davon könne sie nun absehen. Um das Bad derweil in Schuss zu halten, wird ein fixes jährliches Budget festgelegt, das die jeweils zuständigen Mitarbeitenden eigenverantwortlich einsetzen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen