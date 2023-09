Stadtrat verpflichtet Bad Wörishofens Bürgermeister zu mehr Transparenz

Plus Bad Wörishofens Stadtrat nimmt sich bei Beschlüssen aus nicht öffentlichen Sitzungen mehr Mitspracherecht. Sie sollen jetzt auch im Internet abrufbar sein.

Bad Wörishofens Bürgermeister Stefan Welzel ( CSU) muss künftig mehr Transparenz bei Beschlüssen aus nicht öffentlichen Sitzungen zeigen. Darauf hat ihn der Stadtrat am Montagabend verpflichtet. Ausschlaggebend war ein Antrag der Freien Wähler, der allerdings schon fast drei Jahre zurückliegt. Bislang hatte Welzel ihn nicht behandelt.

Das Landratsamt hatte ihm das nun nahegelegt, nachdem die Freien Wähler den Landtagsabgeordneten Franz Josef Pschierer (FDP) um Hilfe gebeten hatten. Welzel habe argumentiert, die Forderung durch Aushang an der Amtstafel zu erfüllen. Das jedoch sei kein Grund, den Antrag nicht zu behandeln, schreibt das Landratsamt. "Diese Bitte dürfte wohl als Dienstanweisung zu verstehen sein", findet Gruschka.