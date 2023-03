Bad Wörishofen

vor 17 Min.

Stadtverwaltung überarbeitet Bad Wörishofens Bebauungspläne

Plus Bad Wörishofens Bebauungspläne müssen überarbeitet werden. Erste Beschlüsse zeigen, was sich in der Kernstadt und zunächst auch in Schöneschach ändert.

Von Helmut Bader

Zwei Änderungen von Bebauungsplänen standen auf der Agenda des Bauausschusses von Bad Wörishofen. Zunächst ging es um die Änderung des Planes im Ortsteil Schöneschach. Anlass dafür ist, dass künftig alle Bebauungspläne der Stadt sukzessive aktualisiert werden sollen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

