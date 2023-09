Stadtwerke Bad Wörishofen wollen die Preise für Gas und Strom senken

Plus Nach der Energiekrise sinken die Marktpreise für Strom und Gas seit Monaten. Davon sollen auch die Kundinnen und Kunden der Stadtwerke Bad Wörishofen profitieren.

Nach dem Energiepreisschock im vergangenen Jahr sinken die Preise für Strom und Gas wieder. Manche Anbieter haben deshalb bereits Preissenkungen für die Kundinnen und Kunden angekündigt. Von den Stadtwerken Bad Wörishofen war da bislang nichts zu hören. Doch auch in der Kneippstadt können Verbraucherinnen und Verbraucherinnen auf günstigere Preise hoffen, wie Stadtwerke-Chef Peter Humboldt auf Nachfrage sagt.

Die Vergleichsportale für Gas und Strom zeigen es deutlich: Im vergangenen Herbst, im September, erreichte zum Beispiel der Gaspreis einen unrühmlichen Höchststand, der viele Bürgerinnen und Bürger vor arge finanzielle Probleme stellte. Seither sinken die Preise aber wieder deutlich und haben beim Gas mittlerweile wieder das Niveau vom Herbst 2021 erreicht, wie aus den Zahlen des Vergleichsportals Verivox ersichtlich ist.