Stadtwerke Bad Wörishofen wollen Trinkwasser auf PFAS testen

Für das "Jahrhundertgift" PFAS sollen in Deutschland bald Grenzwerte gelten. Die Stadtwerke Bad Wörishofen wollen schon früher reagieren.

In Deutschland soll das Trinkwasser besser kontrolliert werden. Neue Vorgaben sollen eigentlich erst ab 2026 gelten sollen. Der Bundesrat hat eine entsprechende Verordnung auf den Weg gebracht. Dann müssen Trinkwasserversorger sicherstellen, dass 20 sogenannte PFAS bestimmte Grenzwerte nicht überschreiben. Zusammen darf deren Anteil in einem Liter Wasser künftig nicht höher sein als 100 Nanogramm. Ab 2028 soll für die vier PFAS-Stoffe, die als besonders bedenklich gelten, zudem ein Höchstwerk von 20 Nanogramm gelten. Doch die Stadtwerke Bad Wörishofen wollen schon jetzt reagieren.

Stadtwerke Bad Wörishofen wollen das Trinkwasser schon im Frühjahr auf PFAS testen

"Wir werden unser Trinkwasser in diesem Frühjahr auf PFAS analysieren, dann können wir sicher mehr zu dieser Thematik berichten", teilte Bad Wörishofens Stadtwerke-Chef Peter Humboldt unserer Redaktion auf Nachfrage mit. PFAS gilt als Jahrhundertgift, weil sich die künstlich hergestellten Substanzen in der Umwelt sehr lange halten. Insgesamt gibt es mehr als 10.000 PFAS, das steht für Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen, also Industriechemikalien.

Manche davon stehen im Verdacht, Krebs zu verursachen. PFAS kommen in zahlreichen Produkten vor, in Regenjacken ebenso wie in Kosmetik. Auffällig oft ist das Wasser im Umfeld von Flughäfen verunreinigt, weil PFAS auch in Löschschaum stecken können.

