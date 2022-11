Stadtwerke bauen weitere Ladestationen für Elektroautos in Bad Wörishofen

Intelligente Ladetechnik für das Parkhaus am Bahnhof von Bad Wörishofen. Bei der Dichte an Ladestationen für E-Autos konkurriert Bad Wörishofen mit München.

Im Parkhaus am Bad Wörishofer Bahnhof werden ab dem 30. November weitere Ladepunkte für Elektrofahrzeuge installiert. Bad Wörishofen habe, gemessen an der Einwohnerzahl, mittlerweile eine höhere E-Ladesäulen-Dichte als München, hatte Bürgermeister Stefan Welzel bei der Bürgerversammlung in der Gartenstadt gesagt.

Im Parkhaus am Bahnhof wird für die Dauer der Arbeiten bis zum 2. Dezember das Kurzzeitparkdeck an der Ostseite, beginnend ab dem ersten E-Ladeparkplatz, gesperrt. Das betrifft 25 Stellplätze. Es stünden trotzdem ausreichend Parkplätze zur Verfügung.

So funktionieren die intelligenten Ladestationen für Elektroautos in Bad Wörishofen

Eingebaut werden vier weitere Ladepunkte mit jeweils 22 kW Ladeleistung. Damit gibt es in dem Parkhaus dann sechs Plätze fürs Laden von E-Autos. Neu sei, dass es sich um intelligente Ladestationen handele, teilen die Stadtwerke mit. Das System verteilt die zur Verfügung stehende Energie dynamisch auf Ladepunkte, um einen optimalen Ladevorgang für bis zu sechs E-Fahrzeuge gleichzeitig zu gewährleisten.

Man leite einen weiteren Beitrag zum Ausbau der Elektromobilität in Bad Wörishofen, teilen die Stadtwerke mit. Mit den neuen Ladepunkte gebe es dann 32 öffentliche Ladepunkte in Bad Wörishofen, die alle mit reinem Ökostrom betrieben würden.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Lesen Sie dazu auch