Unbekannte Einbrecher versuchten im Zeitraum zwischen Dienstag, 23. Juli, und Sonntag, 28. Juli, in ein Gebäude im Gewerbegebiet einzubrechen. Der Täter scheiterte jedoch an der gesicherten Stahltüre zur Lagerhalle, sodass nur ein Sachschaden von etwa 2400 Euro entstand. Hinweise an die Polizei Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/96800. (mz)

