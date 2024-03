Stalking: Polizei verhaftet in Bad Wörishofen einen 23-Jährigen

Bei einer Kontrolle in Bad Wörishofen wird ein Polizist verletzt. Die Polizei verhaftet einen mutmaßlichen Stalker.

Bei einem Polizeieinsatz in Bad Wörishofen wurde am Dienstagnachmittag ein Mann verhaftet. Dem 23-Jährigen wird Stalking vorgeworfen. Bei dem Einsatz wurde ein Polizeibeamter verletzt.

Die Polizei wollte den 23-Jährigen am Dienstag in Bad Wörishofen kontrollieren, weil er zum "wiederholten Male eine Nachstellung" begangen haben soll, wie ein Polizeisprecher am Mittwochnachmittag berichtete. Bei der Kontrolle habe der Mann allerdings Widerstand geleistet und dabei einen der Beamten leicht verletzt. "Außerdem beleidigte er die eingesetzten Polizeibeamten", berichtete der Sprecher.

Der 23-Jährige sitzt nach seiner Verhaftung in Bad Wörishofen seit Mittwoch in einem Gefängnis

Die Polizisten nahmen den 23-Jährigen fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen wurde er am Mittwochvormittag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen den 23-Jährigen. Die Beamten brachten den Mann anschließend in eine Justizvollzugsanstalt. (mz)

