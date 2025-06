Bad Wörishofen tritt in die Pedale: Erstmals beim Stadtradeln mit dabei

Erstmals nimmt Bad Wörishofen am „Stadtradeln“ teil. Die Bürgerinnen und Bürger können ab sofort Teams anmelden – oder im allgemeinen Team der Stadt mitradeln.

Das Stadtradeln beginnt am 23. Juni und geht bis zum 13. Juli. „Die Initiative des Klima-Bündnisses ist ein Wettbewerb, bei dem es darum geht, 21 Tage lang möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen“, teilt die Stadtverwaltung mit. Angesprochen seien dabei alle Bürgerinnen und Bürger Bad Wörishofens, Arbeitstätige und Vereinsmitglieder in Bad Wörishofen.

„Die Idee ist in gemeinsamen Gesprächen gereift und ich freue mich, dass wir diese Aktion heuer auch in Bad Wörishofen anbieten können“, sagt Bürgermeister Stefan Welzel. Die am Ort mit dem Prädikat „Klimaschule“ ausgezeichneten Beruflichen Schulen und die Berufsschule hätten dabei schon im Vorfeld großes Interesse gezeigt. Dank einer Förderung der Teilnahmeaufwendungen könne nun erstmals „gestadtradelt“ werden.

So kann man am Stadtradeln in Bad Wörishofen teilnehmen

Die Registrierung erfolgt über den Link stadtradeln.de/registrieren. Wer ein neues Team gründet, wird automatisch zum Team-Captain ernannt. Eine Teilnahme ohne Team ist nicht möglich, allerdings sind bereits zwei Personen ein Team. Alternativ kann auch dem offenen Team beigetreten werden, das es in jeder Kommune gibt. In Bad Wörishofen ist Klimaschutzmanager Maximilian Sontheimer der Team-Captain des offenen Teams und allgemeiner Ansprechpartner für das Stadtradeln. Registrierungen und Teamgründungen sind bis zum letzten Aktionstag möglich.

Kilometer können auch per App erfasst werden

Jede Fahrt und jeder Kilometer, der während der dreiwöchigen Aktionszeit mit dem Fahrrad zurückgelegt wird, kann online ins Kilometer-Buch eingetragen oder direkt über die Stadtradeln-App getrackt werden. Ob die Strecke außerhalb oder innerhalb Bad Wörishofens gefahren wird, ist nicht relevant. (mz)