Startplätze für Bad Wörishofens großes Entenrennen sichern

Das Entenrennen des Rotary Clubs Bad Wörishofen lockt Tausende Schaulustige an. Die Startplätze sind begehrt und bald zu haben.

Das große Entenrennen des Rotary Clubs Bad Wörishofen steigt am Sonntag, 3. September. Wer bei dem Rennen für den guten Zweck einen Startplatz ergattern will, muss sich aber deutlich früher darum kümmern. Rennlizenzen gibt es ab Montag, 3. Juli.

Über 3000 Enten schwimmen bei dem Rennen Wörthbach hinunter dem Sieg entgegen. Um 15 Uhr wird am Guggerhaus mittels eines Schaufelladers die ganze Entenschar in den Bach gekippt. Die Helfer des Rotary Clubs hoffen auf genügend Wasser, sodass die Quietscheenten flott bis zum Ziel am Kurtheater runter schaukeln. Es dauert circa eine halbe Stunde, je nach Fließgeschwindigkeit, bis die ersten Enten den Einlauf erreichen. Dort angekommen werden sie in einen Trichter geleitet und herausgefischt.

Auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer warten Preise im Wert von mehr als 5000 Euro

Die Nummern der Enten werden notiert, und schon nach einer Viertelstunde können die glücklichen Gewinner am Stand von Rotary erfahren, was sie gewonnen haben.

Das ganze Spektakel kann von der Kneippstraße aus beobachtet werden. Wer teilnehmen will, muss mindestens 18 Jahre alt sein und sich ab dem 3. Juli eine Rennlizenz für fünf Euro kaufen. Verschiedene Verkaufstellen bieten die Entenlose an: Sparkasse Bad Wörishofen (Kaufbeurerstraße 5), Barth Wohnkultur (Kneippstraße 13), Landmarkt Stockheim (Dorfstraße 39), Zahnarztpraxis Dr. Kienle (Bgm.-Stöckle-Straße 4), Hubertus Apotheke (Hauptstraße 30), Aurelia Allgäuer Naturprodukte (Kneippstraße 18). Bis 2. September um 12 Uhr können die Rennlizenzen erworben werden. Auf die Teilnehmenden warten Preise im Wert von über 5000 Euro. Der Reinerlös dieser Wohltätigkeitsaktion geht an den Allgäu-Schwaben-Wünschewagen und für Kinder- und Jugendprojekte der heimischen Vereine. Weitere Informationen gibt es unter https:/bad-woerishofen.rotary.de. (mz)