Bad Wörishofen

18:30 Uhr

Startschuss zu den Allgäuer Filmkunstwochen fällt in Bad Wörishofen

Rudolf Huber eröffnete feierlich die 13. Allgäuer Filmkunstwochen. Bis zum 25. Oktober werden in den Kinos Bad Wörishofen, Türkheim, Marktoberdorf und Oberstdorf über 60 besondere Filme gezeigt.

Plus Bis zum 25. Oktober kommen Fans des besonderen Films im Allgäu ganz auf ihre Kosten. Die Allgäuer Filmkunstwochen wurden von Rudolf Huber in Bad Wörishofen eröffnet.

Von Kathrin Elsner Artikel anhören Shape

"Von Dokumentarfilmen über Komödien, Tragödien, Musikfilmen, Kinderfilmen, Spielfilmen, es ist für jeden etwas dabei", sagte Kinobetreiber Rudolf Huber bei der feierlichen Eröffnung der Allgäuer Filmkunstwochen. Besonders erfreulich sei, dass bei vielen Filmen auch die Filmschaffenden persönlich anwesend seien. Über 60 Filme werden in den vier teilnehmenden Kinos Bad Wörishofen, Türkheim, Marktoberdorf und Oberstdorf gezeigt.

"Wir freuen uns auf das ganze Festival, wir wollen uns in mehreren Orten Filme anschauen": Das Ehepaar Lehmann blätterte begeistert im vielseitigen Programmheft. "Wir versuchen außergewöhnliche Filme in den Mittelpunkt zu stellen, die es verdienen, besonderes Augenmerk zu bekommen", betonte Florian Stiglhofer vom Kurfilmtheater in Oberstdorf. Auch Monika Schubert von der Filmburg Marktoberdorf war gekommen, um den Eröffnungsabend zu genießen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen