Statt Geschenken: Heiligabend für einsame und arme Menschen aus Bad Wörishofen

Marion Zarling verzichtet mit ihrer Mutter und Tochter in diesem Jahr auf Geschenke, um Menschen ein Weihnachtsfest zu bescheren, die es schwer haben.

Es ist wie ein Weihnachtsmärchen, das direkt vor der eigenen Haustür passiert. Drei Frauen, die selbst Not erlebt haben, laden einsame und arme Menschen zu einem gemeinsamen Heiligen Abend ein. Eine Anmeldung ist noch bis zum Abend des 22. Dezember möglich, jeder ist willkommen. Die Gäste erwarten neben netter Gesellschaft ein selbstgekochtes Essen und selbstgemachte Geschenke.

Marion Zarling weiß wie es sich anfühlt, als alleinerziehende Mutter an der Armutsgrenze zu leben. Da diese Zeiten glücklicherweise hinter ihr liegen, hatte sie in diesem Jahr eine besondere Idee. "Komm, wir organisieren einen Heiligen Abend für einsame und arme Menschen", schlug sie ihrer inzwischen 18-jährigen Tochter und ihrer Mutter vor, beide waren begeistert. Um den Abend zu finanzieren, verzichten die drei Frauen in diesem Jahr auf Geschenke. Keiner soll an diesem besonderen Abend einsam sein oder sich kein gutes Essen leisten können, findet Marion Zarling.

Die Türen in Bad Wörishofen sollen an diesem Heiligen Abend für alle Menschen offen sein

"Maria und Josef standen vor verschlossenen Türen, bei uns sollen sie in diesem Jahr offen sein". Der Pastor der Freien evangelischen Gemeinde Bad Wörishofen, Erhard Meyer, und der Älteste Heinz Martin waren sofort einverstanden. Die Räumlichkeiten des ehemaligen Hotels eignen sich hervorragend, gefeiert und gekocht wird direkt vor Ort.

Wer mag, darf an dem um 15.30 Uhr stattfindenden einstündigen Gottesdienst teilnehmen. Wer auf den Gottesdienst verzichten möchte, kommt erst um 17 Uhr zum gemütlichen Kaffeeklatsch bei Weihnachtsmusik und Plätzchen. Marion Zarling wird dann schon mit ihrer Mutter und ihrer Tochter nebenan in der Küche stehen und ein Weihnachtsmenü zaubern, über das sie sich schon viele Gedanken gemacht haben.

Ein dreigängiges Weihnachtsmenü wartet auf Menschen, die sonst allein oder gar nicht feiern würden

"Als Vorspeise wird es eine Art Hochzeitssuppe mit Maultaschen und Griesnockerln geben", verrät sie, gefolgt von Schweinebraten mit Blaukraut und Klößen sowie der süßen Nachspeise Panna Cotta. Auch die weihnachtliche Bescherung wird nicht fehlen. Selbstgekochte Marmeladen stehen als kleine Geschenke schon bereit, ein Kuchen im Glas soll die Gäste ebenso erfreuen, "damit die Feier für die Menschen nicht so abrupt endet, sondern sie sich an den Feiertagen noch weiter freuen können".

Der Abend sei für die Gäste kostenfrei, wirklich jeder sei willkommen - Einzelpersonen, Alleinerziehende, Paare und Familien. Für Mütter mit Säuglingen steht ein ruhiger Raum zum Stillen zur Verfügung. Ein barrierefreier Zugang ist ebenso gegeben. "Jeder soll eine Tupperdose mitbringen, falls etwas vom Essen übrig bleibt", sagt Marion Zarling lächelnd und hofft, dass die Menschen das Angebot auch annehmen. "Niemand soll denken, er kostet uns Geld, sondern er schenkt uns seine Gesellschaft". Um ausreichend Lebensmittel einkaufen zu können, wird um Anmeldung bis Freitagabend, 22. Dezember, unter der Telefonnummer 0176/13633430 gebeten. Die Räumlichkeiten der Freien evangelischen Gemeinde Bad Wörishofen befinden sich in der Hauptstraße 56a.