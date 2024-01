Bad Wörishofen

29.01.2024

Sternfahrt durch Bad Wörishofen: Bauernproteste gehen weiter

Plus Video: Bauern, Handwerker und Spediteure setzen Proteste fort, unter anderem in Bad Wörishofen und Mindelheim. In Irsee erhält Ministerpräsident Söder Protestbesuch.

Von Kathrin Elsner, Kathrin Elsner, Markus Heinrich , Andreas Berger, Alexander Vucko

Im Unterallgäu rollten am Wochenende wieder die Traktoren. Einer Sternfahrt am Sonntagabend durch Bad Wörishofen nach Mindelheim schlossen sich auch Vertreter anderer Branchen an. Am Samstag sorgten die Demonstranten für einen Überraschungsbesuch bei Ministerpräsident Söder im benachbarten Irsee.

Es war ein Bild des Zusammenhalts in Protestzeiten. Am Sonntagabend fuhr ein sehr langer Korso von Traktoren, LKWs, Handwerkerdienstwagen und vielen privaten Autos laut hupend durch Bad Wörishofen und machte sich auf den Weg nach Mindelheim. "Bin kein Bauer und trotzdem sauer", war am Kofferraum eines Autos zu lesen. Martin Scharpf stand mit einer großen Landmaschine aus Solidarität am Rand. "Man sieht ja, dass es großen Anklang findet", kommentierte er den kilometerlangen Protestzug. "Es ist schon die breitläufige Meinung, dass sich in diesem Land etwas ändern muss."

