Bad Wörishofen

vor 18 Min.

Sternsinger besuchen den Bad Wöhrishofer Bürgermeister

Plus Für die Bad Wörishofer Sternsinger ist es eine besondere Ehre, dass sie jedes Jahr im Rathaus empfangen werden. Diesmal durften die Kinder an besonderer Stätte Platz nehmen.

Von Bernhard Ledermann

Ehre, wem Ehre gebührt. Seit vielen Jahren ist es Tradition, dass der deutsche Bundeskanzler Sternsinger empfängt. Auch beim bayerischen Ministerpräsidenten sind jedes Jahr Sternsinger zu Besuch. Eine ähnliche Tradition pflegt das Bad Wörishofer Rathaus. Seit den Zeiten von Altbürgermeister Klaus Holetschek ist das örtliche Rathaus die erste Station der Sternsinger. Vom noblen Empfang waren die Kinder und Jugendlichen, ihre Eltern und die Begleitungen angetan. Sie fühlten sich geehrt.

Herzlicher Empfang für die Sternsinger im Bad Wörishofer Rathaus

Ihnen wurde die Ehre des offiziellen Empfangs zuteil, da sie sich selbst ehrenamtlich in ihren Ferien engagieren und für andere einsetzen. Nachdem Kaplan Pater Joseph Nelluvelichira die Sternsinger am Mittwochfrüh in einer kurzen Andacht ausgesandt hatte, machten sich die als Heilige Drei Könige verkleideten Kinder auf den Weg von der Pfarrkirche St. Justina ins Rathaus. Bürgermeister Stefan Welzel und das Mitarbeiter-Team empfingen die Sternsinger herzlich.

