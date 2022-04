Bad Wörishofen

15:00 Uhr

Steter Wandel beim Personal im Wörishofer Rathaus

Plus Die Fluktuation in Bad Wörishofens Rathaus ist hoch. Die Personalreferentin sagt, warum das so ist.

Von Markus Heinrich

Zügiger Personalwechsel ist im Rathaus von Bad Wörishofen mittlerweile üblich – und fällt auf, weil es immer wieder auch um Amtsleiterpositionen geht. Personalreferentin Doris Hofer (Grüne) beleuchtete die Situation im Stadtrat. „Vor zehn Jahren hätte ich gesagt, da muss man mal den Führungsstil des Bürgermeisters anschauen“, berichtete sie. „Das ist heute nicht mehr so.“

