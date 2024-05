Bad Wörishofen

17.05.2024

Bad Wörishofen steuert auf Rekord-Schuldenberg zu

Das Berpanorama in Bad Wörishofen ist regelmäßig beeindruckend - so wie der neue Schuldenberg, der aufgrund enormer Investitionen nun droht.

Plus Die Stadt Bad Wörishofen will heuer 19 Millionen Euro investieren, für Schulen, Kitas, Kanäle und viele mehr. Das geht nur mit enormen Krediten. Es hagelt Kritik.

Von Markus Heinrich

Enorme Investitionen stehen in Bad Wörishofen an - und damit einhergehend enorme Schulden. Aus eigener Kraft kann die größte Stadt des Unterallgäus nicht bezahlen, was geplant ist. Rund 19 Millionen Euro für Projekte wie Schulausbau, Rössle-Kreuzung oder Naturkindergarten stehen deshalb aller Voraussicht nach rund 13 Millionen Euro an nötigen Krediten gegenüber. Am Jahresende könnte ein Rekord-Schuldenberg stehen. "Abenteuerlich und unrealistisch" nannte Grünen-Sprecherin Doris Hofer diesen Plan. Fraktionsübergreifend wurde mangelnde Transparenz kritisiert.

Mit einer langen Liste an Großprojekten geht die Stadt Bad Wörishofen in die zweite Jahreshälfte. Dass der Haushalt 2024 erst Mitte Mai zum Beschluss vorgelegt wurde, sorgte fraktionsübergreifend für Kritik. Manche Rednerinnen und Redner stellten auch die Frage in den Raum, wie es in der verbleibenden Zeit gelingen soll, die ganzen Vorhaben umzusetzen. Die Liste an Großprojekten ist lang. Die Grund- und Mittelschule samt Mensa muss erweitert werden, die Raumnot dort ist enorm. Auch die Container für die Schule, in denen künftig zusätzliche Klassenräume entstehen, müssen bezahlt werden, mit rund 600.000 Euro. Geld wird auch für das Dorfgemeinschaftshaus Schlingen gebraucht, wo derzeit ein Kostenvergleich erstellt wird, der zeigen soll, ob ein Neubau oder der Kauf des Jagdhofes die bessere Lösung ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen