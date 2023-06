Stilles Ende: Bad Wörishofens Gartenstadtfest ist Geschichte

Plus Das Gartenstadtfest sollte Bad Wörishofens größten Stadtteil beleben. Nun wird bekannt, dass es das beliebte Fest nicht mehr geben wird.

Anscheinend eines leisen Todes gestorben ist das beliebte Gartenstadt-Kinderfest. Ludwig Graml hatte sich als damaliger Ordnungsamtsleiter darum bemüht, ein solches Fest auf die Beine zu stellen. Da gerade im größten Stadtteil kaum Aktivitäten außerhalb der sehr aktiven Pfarrgemeinde stattfanden und -finden, sollte dort etwas für Kinder und junge Familien geboten sein.

Das Gartenstadtfest war dabei zuerst auf dem Kindergartengelände und später auch noch auf der neuen Mitte, immer war eine ganze Menge los. Ein Karussell für kleine Besucher, die Kneippilonia trat auf, eine Hüpfburg war aufgebaut, ein „Circus Train“ drehte seine Runden, als Vereine wirkten der EV Bad Wörishofen und der FC Bad Wörishofen wechselseitig mit, Wasserspritzen mit der Feuerwehr war angesagt und der Mütterk <