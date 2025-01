Stimmgewaltiges Gospelkonzert

Mit Songs, die unter die Haut gingen und einem mitreißenden Sound rissen die „Original Golden Voices“ die Besucher am Jahresende schon zu Beginn eines ausverkauften Gospel-Konzertes im Kurtheater von den Stühlen. „Klatschen sie in die Hände, stampfen sie mit den Füßen und rufen sie Halleluja“, animierte Reverend Dwight Robson die Gospelfans allen Alters. Mit Klassikern wie „Oh when the Saints“, „Down by the Riverside“, „Amazing Grace“, „O Happy Day“ sowie einem „Christmas Medley“ lud das stimmgewaltige Ensemble auf unnachahmliche Art das Publikum zu einer Reise durch ein Jahrhundert der Spirituals und Gospels ein. Wie keine andere Musik drückten die Songs Lebensgefühl und Stolz aus. „Temperamentvoll, mitreißend und inspirierend“ empfanden sie die Konzertbesucher, bedankten sich mit lang anhaltendem Applaus und forderten lauthals Zugaben. Seit 20 Jahren treten die „Golden Voices“, musikalisch unterstützt von einer hochprofessionellen Rhythmusgruppe, auf den Bühnen der Welt auf. Sängerinnen und Sänger waren auch schon in TV-Sendungen von Helene Fischer, Florian Silbereisen und Andre Rieu zu Gast.

