Bad Wörishofen

06:15 Uhr

Straßenbahn für Bad Wörishofen: So sähe die Verkehrswende der Grünen aus

Plus Die Bahntrasse in Bad Wörishofen sorgt weiter für Diskussionen. Ein neues Problem tut sich auf. Die Grünen bieten nun eine große Lösung an.

Von Wilhelm Unfried Artikel anhören Shape

Im wahrsten Sinne des Wortes stecke Bad Wörishofen nach Ansicht der Grünen in einer Zwickmühle. Und dies nicht nur in einer. Einmal versuche man in der Stadt den Bahnübergang am Eisstadion in den Griff zu bekommen. Und nach Meinung von Fraktionssprecherin Doris Hofer tue sich schon ein größeres Problem auf. In den nächsten Jahren werde der Bahnübergang am Kreisverkehr Türkheimer Straße infrage gestellt. Abhilfe könne wohl nur eine Unterführung und dies mitten im Ort schaffen. Nach einer langen Diskussion, bei der auch Landwirte wegen der Situation am Bahnübergang Eisstadion zu Wort kamen, zauberte Armin Egger eine Lösung aus dem Hut. Die Bahn solle die Linie aufgeben. Statt Züge sollen auf der Strecke Straßenbahnen verkehren, dadurch könne man alle Probleme auf einen Schlag lösen.

Der Ortssprecher der Grünen, Ingenieur Armin Egger, hatte sich mit dem Thema umfassend beschäftigt. Bei der Versammlung der Grünen im Mehrgenerationenhaus ging es zunächst um den Bahnübergang Eisstadion, der seit Jahren für Ärger sorge, unter anderem wegen der Lärmbelästigungen, weil die Züge Warnsignale abgeben müssen. Das Lokpfeifen nervt zahlreiche Bürger. Man habe alle möglichen Lösungen bis hin zur Sperrung angedacht. Ein Landwirt schilderte recht drastisch die Folgen für die Bauern, die dann weite Wege durch die Stadt fahren müssten, wo es sowieso schon kaum ein Durchkommen gebe. Als letzte Hoffnung bliebe eine Schranke. Da machte aber Stadträtin Doris Hofer klar, dass mindestens sieben Jahren zwischen Beantragung und Realisation ins Land gehen würden. Diese Zeitspanne hatte die Bahn der Stadt genannt.

