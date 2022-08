Bad Wörishofen

Straßenbeleuchtung, Kurhaus, Eishalle: So will Bad Wörishofen Energie sparen

Plus In der Energiekrise will Bad Wörishofen einsparen und gleichzeitig mehr regenerative Energie in Bad Wörishofen erzeugen. Dafür gibt es nun Pläne.

Die Energiekrise zwingt auch die Stadt Bad Wörishofen zum Handeln. Erste Einsparmaßnahmen betreffen die Straßenbeleuchtung ebenso wie Guggerhaus, Rathaus oder die Eishalle. Gleichzeitig will Bürgermeister Stefan Welzel (CSU) die Produktion erneuerbarer Energien in Bad Wörishofen ausbauen.

