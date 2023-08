Streetfood-Markt bringt auch jede Menge Live-Musik nach Bad Wörishofen

In Bad Wörishofen rollen die Food Trucks an. Dazu gibt es Rock, Pop und Soul bei freiem Eintritt.

Street Food vor dem Kurhaus in Bad Wörishofen, dazu Musik: In Bad Wörishofen gehen die Feierlichkeiten kulinarisch weiter. Der Platz vor dem Kurhaus verwandelt sich von Freitag, 4. bis Samstag, 5. August, in ein Freiluft-Restaurant, in dem es viel zu entdecken gibt.

Food Trucks sind vor Ort und bieten unterschiedlichste Gerichte an. Die Bandbreite reicht dabei vom vor Ort geräucherten Flammlachs bis zum indischen Tempeh. Am Samstag findet der beliebte Familientag mit Rabattkarten statt, die am Schäffler-Getränkewagen erhältlich sind.

Patrick Schmidt will mit dem Markt in Bad Wörishofen die lokale Street-Food-Szene fördern

„Das wird fantastisch“, sagt Patrick Schmidt, der Mitorganisator des Events. „Wir freuen uns, diese einzigartige Veranstaltung in Bad Wörishofen präsentieren zu können und die lokale Street Food Szene zu fördern." Der Eintritt ist frei, der Markt hat am Freitag von 17 bis 24 Uhr geöffnet, am Samstag von 11 bis 22 Uhr. Zum Essen gibt es jede Menge Musik mit Bands und DJs, mit Pop, Blues, Funk, Swing und Rock’n’Roll. Am Freitag werden Dani Suara und Adi Hauke die Bühne rocken. Am Familien-Samstag beginnt der musikalische Frühschoppen mit der Blaskapelle Mattsies, gefolgt von souligen Blues-Klängen mit Andi Unter. Eine Zugabe von Dani Suara rundet das Wochenende ab. (mz)

Lesen Sie dazu auch