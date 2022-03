Streit um Musik: Gast schlägt in Wörishofer Bar zu

In einer Bad Wörishofer Bad eskaliert ein Streit um die richtige Musiklautstärke. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.

In einer Bar in Bad Wörishofen ist ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert. Nach Angaben der Polizei schlug ein 56 Jahre alter Mann am Freitagabend einen 57-Jährigen zu Boden. Dieser erlitt bei dem Angriff eine Platzwunde sowie Prellungen am Kopf. Zuvor hatte der 57-Jährige darum gebeten, die Musik leiser zu machen.

Bis zum Eintreffen der Polizei hätten sich die Männer bereits wieder versöhnt. Eine Strafanzeige gebe es dennoch. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08247/9680-0. (mz)

