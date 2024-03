Bad Wörishofen

vor 5 Min.

Stress mit Baustellen: Es geht um Bad Wörishofens Stromversorgung

Plus Baustellen an mehreren Stellen in der Stadt sorgen derzeit für Verärgerung. Doch es gibt einen Grund, warum aktuell so viel gleichzeitig passiert.

Von Karin Donath

Baustellen im Gewerbegebiet sorgen derzeit bei Anwohnern und Besuchern des Gewerbegebietes für Ärger. Die Sperrungen würden gar nicht oder nur kurzfristig bekannt gegeben, die Beschilderung sei unzureichend; außerdem tauchte die Frage auf, warum an so vielen Stellen gleichzeitig gegraben werden müsse. Dafür gibt es nun eine Erklärung.

Peter Humboldt, Leiter der Stadtwerke Bad Wörishofen, erklärt dazu, dass Baufirmen derzeit zum Stromnetzausbau beziehungsweise der Netzverstärkung im gesamten Bereich des Gewerbegebietes in Bad Wörishofen unterwegs sind. So konnten im Gewerbegebiet zum Beispiel neue Hauptverbindungsleitungen und Anschlüsse neuer Kunden an die Mittelspannung realisiert werden. Im Bereich der Kirchdorfer Straße würden die Voraussetzungen zum Bau einer Schnellladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge und der Ausbau für weitere Anschlüsse geschaffen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen