Stromausfall verhindert Sport im Stadion

Ein Stromausfall traf in Bad Wörishofen am Freitagabend nicht nur Anwohner, sondern auch Sportler.

Und plötzlich war es dunkel: Ein Stromausfall am Sportstadion und in Teilen der Gartenstadt-Straßenbeleuchtung traf die Anwohner am Freitagabend - und nicht nur sie: Im Eisstadion wollte der EV Bad Wörishofen die Punktspiel-Saison eröffnen, musste aber lange darauf warten, bis das Spiel nach etwa einer Stunde doch noch stattfinden konnte. Bis dahin brannte nur die Notbeleuchtung in der Arena.

Noch härter traf es die A-Jugend der JFG Wertachtal. Denn auf dem Fußballplatz gab es kein Flutlicht für die Partie gegen den SV Amendingen. Als es nach einer vom Schiedsrichter festgesetzten Wartezeit immer noch dunkel war, mussten die bereits angereisten Gäste wieder unverrichteter Dinge nach Hause fahren.

Dazu brannten in der Alpenstraße und am Kulmweg lange Zeit keine Straßenlaternen und auch in den Haushalten fiel der Strom aus - allerdings nur ganz kurz. Was die Ursache des Stromausfalls war, konnte der Störungsdienst am Wochenende nicht sagen. (heb)