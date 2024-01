Bad Wörishofen

Sturm, Schnee, Fäule: In Bad Wörishofen müssen 105 Bäume gefällt werden

Plus Sturmschäden, Schneebruch, Kernfäule und mehr: In Bad Wörishofen laufen massive Baumfällungen, um die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten.

Von Kathrin Elsner

Bad Wörishofens Stadtgärtnermeister Andreas Honner blickt auf eine schöne Hainbuche, die durch einen Sturm einen Kronenbruch erlitten hat, da bleibt nur die Fällung. "Es hat zugenommen, wir merken die Auswirkungen des Klimawandels", sagt er nachdenklich. In Bad Wörishofen müssen bis zum 29. Februar 105 Bäume gefällt werden. Auch Gartenbesitzer sollten auf der Hut sein und ihre Bäume genau im Blick behalten.

Ein stattlicher 2,80 Meter Umfang messender Silberahorn liegt frisch gefällt im Verkehrsgarten an der Kaufbeurer Straße. Bei Betrachtung der Schnittfläche könnte ein Laie denken, ein gesunder Baum sei gefällt worden. Die Wahrheit kommt erst einige Meter weiter oben ans Licht: Fäulnis im Inneren des Stammes, an einer Verzweigung sogar so stark, dass Stadtgärtnermeister Andreas Honner locker einen verfaulten Schwamm entnehmen kann und ein Hohlraum entsteht. Die Entscheidung, den Baum zu fällen, also goldrichtig, um die auf dem Spielplatz und im Verkehrsgarten aktiven Kinder vor Gefahr zu bewahren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

