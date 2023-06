Sturzbetrunken mit dem Pedelec in Bad Wörishofen gegen Baum gekracht

Ein 42-jähriger war so betrunken, dass er in Bad Wörishofen mit seinem Pedelec gegen einen Baum krachte und bewusstlos liegen blieb. Ein Passant half ihm.

Dem beherzten Eingreifen eines Passanten hat es ein 42-Jähriger zu verdanken, dass er nach einem Sturz mit seinem Pedelec schnell ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Laut Polizei war der Mann am Sonntagabend im Gärtnerweg in Bad Wörishofen betrunken mit seinem Pedelec unterwegs. Im Rausch krachte er mit dem Kopf gegen einen am Straßenrand stehenden Baum.

Der 42-Jährige zog sich eine Platzwunde am Kopf zu und war bewusstlos

Durch den Aufprall fiel der Mann zu Boden und war zunächst bewusstlos, so die Polizei. Später wurde er zur Überprüfung und Behandlung der Platzwunde am Kopf in ein Krankenhaus gebracht. Um den genauen Blutalkoholwert bestimmen zu können, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols. Die sofortige Hilfe durch einen zufällig vorbeikommenden Zeugen nennt die Polizei "bemerkenswert". (mz)