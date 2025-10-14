Icon Menü
Bad Wörishofen sucht den Super-Christbaum

Bad Wörishofen

Wer will den Christbaum fürs Kurhaus spenden?

Für den festlichen Schmuck des Kurhauses wird ein besonderer Christbaum benötigt. Die Kurdirektion nimmt Angebote aus der Bevölkerung entgegen.
Von Markus Heinrich
    •
    •
    •
    Der Christbaum im Kurhaus von Bad Wörishofen ist Jahr für Jahr eine Augenweide.
    Der Christbaum im Kurhaus von Bad Wörishofen ist Jahr für Jahr eine Augenweide. Foto: Bernd Feil (Archivbild)

    Der prächtige Christbaum im Kurhaus von Bad Wörishofen ist jedes Jahr eine Attraktion in der Weihnachtszeit.

    Der Baum wird üblicherweise aus der Bürgerschaft gestiftet. Wer Interesse hat, kann sich ab sofort bei der Kurdirektion melden. Kurdirektorin Cathrin Herd sagt, benötigt werde ein etwa sieben Meter hoher Baum, gleichmäßig gewachsen, eine Weißtanne oder Nordmann Tanne bestenfalls. Der Baum muss von der Straße oder einem befestigtem Weg aus per Lastwagen erreichbar sein.

