Bad Wörishofen

10:09 Uhr

Süßer Auszug aus Mozarts Opern in Bad Wörishofen

Plus Die „Mozartkugeln“ bereiten den Klassik-Fans im Kursaal einen heiteren Opernabend. Am Ende des Konzerts dürfen diese sogar mitsingen.

Von Maria Schmid

Sie sind klein, rund, süß und so verführerisch – die Mozartkugeln. Sie tragen das Konterfei eines der weltgrößten Komponisten: Wolfgang Amadeus Mozart. Er schrieb mehr als 600 Meisterwerke, so Monika Rebholz. Sie gehört zum Ensemble „Mozartkugeln“ und trat in ihrer Doppelrolle auf, als Moderatorin mit Brille und als Sopranistin ohne Brille, wie sie humorvoll betonte.

