Tänzer in Bad Wörishofen feiern im Dreivierteltakt

Mit einem großen Jubiläumsball feiert der Tanzsportclub 71 Bad Wörishofen sein 50-jähriges Bestehen.

Der Jubiläumsball des Tanzsportclubs 71 war zugleich eine Liebeser-klärung an den Tanzsport. Passenderweise wurde jede Dame beim Betreten des Kursaales mit einer Rose begrüßt. Auch wenn etliche Plätze leer blieben, war es für die anwesenden Tanzsportbegeisterten eine unvergessliche Ballnacht.

Der Tanzsportclub Bad Wörishofen feiert eine rauschende Ballnacht

Wenn eine wunderschöne Dame im gold-glitzernden langen Ballkleid um den Tanz bittet, kann auch Daniel Pflügl nicht nein sagen. Und so eröffnete der stellvertretende Landrat mit der 1. Vorsitzenden des TSC, Beate Fenster, den Jubiläumsball mit einem Wiener Walzer. Als die Tanzfläche für die Gäste freigegeben wurde, füllte sie sich unmittelbar, was zur großen Freude der Organisatoren bis in die frühen Morgenstunden so blieb. Die „Heiner Ohnheiser Band“, auch unter dem Namen „Tornados“ bekannt, sorgte für stimmungsvolle, professionelle Tanzmusik.

49 Bilder 50 Jahre TSC: So schön war der Jubiläumsball in Bad Wörishofen Foto: Kathrin Elsner

Der TSC begeisterte die Gäste mit einzigartigen Showeinlagen. Eine Paso Doble Formation in schwarz-roten Gewändern faszinierte ebenso wie eine fröhlich bunte Samba Gruppe. Auch die dargebotenen Einzeltänze waren eine Augenweide. So wie der langsame Walzer der frisch gebackenen Bayerischen Meister in der Klasse Senioren D Standard, Roswitha Reinold und Frank Rieger. Beate und Erich Fenster zeigten Ihr großes Können bei einer Wiener Walzer-Show. Und dann kamen die Stars des Abends: Profitänzer Pia Artz und Dominik Fenster boten dem staunenden Publikum zwei herausragende Showtänze – einen langsamen Walzer und einen Tango, beides zum Dahinschmelzen schön. Es war, als würden sie das Publikum für ein paar Minuten mit in eine andere Welt nehmen. „Tanzen ist ein Gefühl wie auf einem anderen Planeten – so weit weg von der Realität“ sagte Besucherin Christa Stelzer verträumt.

Die Liebe zum Tanz einte die Gäste dieser Ballnacht, die teilweise weite Fahrten auf sich genommen hatten, um dabei zu sein. Die Ingolstädter Turniertänzer Amelie Goldfuss und Sebastian Hauber fielen nicht nur durch ihre gekonnten Tanzschritte auf, sondern auch durch ihre sichtbare Lebensfreude. Sobald sie auch nur einen Fuß auf die Tanzfläche setzten, strahlten sie um die Wette.

Man werde mutiger, selbstbewusster und extrovertierter, wenn man tanzt, verrät Goldfuss und ergänzte mit einem Augenzwinkern: „Ein Leben ohne Tanzen ist für uns nicht machbar.“

Einsteiger und Turniertänzer sind beim Tanzsportverein Bad Wörishofen willkommen

Das sahen vor 51 Jahren offensichtlich einige Tanzbegeisterte in Bad Wörishofen genauso. Im Jahre 1971 wurde die an den TSV angegliederte Tanzsportabteilung gegründet, die ab dem Jahre 1996 als selbstständiger Verein weitergeführt wurde. Am ersten Trainingstag lernten sich Beate und Erich Fenster kennen und engagierten sich in den letzten fünf Jahrzehnten wie kein Anderer für den Tanzsport in Bad Wörishofen.

Rund 50 Meistertitel hat der Verein bereits hervorgebracht, der aktuell 70 erwachsene Mitglieder zählt.

Vom Einsteiger bis zum Turniertänzer ist jeder im Verein gern gesehen, trainiert werden vorwiegend Standard- und Lateinamerikanische Tänze. Erich Fenster engagiert sich als Jugendwart zudem für die am Gymnasium Türkheim stattfindende Tanzsport-AG, in der rund 50 Jugendliche aktiv sind. Vier davon waren zum großen Ball gekommen, weil ihnen schon nach drei Übungsstunden „Tanzen so viel Spaß macht“.

Da störte es die Mädchen auch nicht, dass nur ein junger Mann mit dabei war, sie tanzten mit der gleichen Freude miteinander. Die Neuauflage einer Kindergruppe sei geplant, erzählte Erich Fenster, auch die durch Corona eingestellte Seniorengruppe soll bei ausreichen-dem Interesse wieder aufleben.

Erich und Beate Fenster führten galant durch den Abend. Foto: Kathrin Elsner

Beate und Erich Fenster begeisterten mit einem Wiener Walzer Showtanz. Foto: Kathrin Elsner

Fragt man die anwesenden Gäste, was Tanzen für sie bedeutet, bekommt man mit großer Freude immer wieder die Antwort: „Tanzen ist einfach schön“. Es halte Körper und Geist fit, befreie von den Sorgen des Alltags und sorge für schöne soziale Kontakte. „Tanzen bedeutet für mich frei zu sein“ sagte Veronika Landmann aus Kaufbeuren und fügte hin-zu „ohne Tanzen kann ich nicht leben“. Die Antwort, was Tanzen für Ehemann Gunter bedeutet, kam promt: „Eine glückliche Frau“.

Eine Ballnacht wie diese sei selten geworden, betont Ehepaar Schall aus Nesselwang, „wenn man gerne tanzt, muss man immer weiter fahren“. Das weiß auch Beate Fenster, die der Stadt Bad Wörishofen und den Sponsoren ausdrücklich für die Unterstützung bei der Ausrichtung des Jubiläumsballes dankte.

Zu den Gratulanten gehörten an diesem Abend neben Daniel Pflügl auch Kurdirektorin Cathrin Herd und Erster Bürgermeister Stefan Welzel. Am Ende hatte die Königin des Balles, die mit Ehemann Erich Fenster galant durch den Abend führte, nur noch einen Wunsch: „Dass sich der ein oder andere Gast nach dieser wunderschönen Ballnacht inspiriert fühlt, beim TSC zu tanzen“.