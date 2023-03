Tanznachmittag hat keinen Platz mehr im sanierten Kurhaus

Plus Der Tanznachmittag für Ältere im Kurhaus von Bad Wörishofen ist nicht mehr möglich. Der Organisator zieht nach Mindelheim und kritisiert Bad Wörishofens Verwaltung.

Im frisch sanierten Kurhaus mit der neuen "Kur Lounge Kasino" ist kein Platz mehr für den Nachmittagstanz im Kurhaus, der im März 2020 einen vielversprechenden Auftakt feierte. Organisator Paul Oswald ist enttäuscht von der Stadtverwaltung und dem Kur- und Tourismusbetrieb und macht keinen Hehl aus seinem Ärger. Mit der Veranstaltung ist er jetzt nach Mindelheim umgezogen.