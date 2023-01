Bad Wörishofen

vor 20 Min.

Tanzen macht glücklich - nicht nur in Bad Wörishofen

Plus Tanzen tut Körper, Geist und Seele einfach gut. Gemeinsam Tanzen ist umso schöner. Seit 15 Jahren leitet Heide Schöbel eine besondere Tanzgruppe, bei der auch Einzeltänzer willkommen sind.

Von Kathrin Elsner

Was tun, wenn man leidenschaftlich gerne tanzt – aber keinen Tanzpartner hat? Tanzlehrerin Heide Schöbel bietet seit 15 Jahren im großen Saal des evangelisch-lutherischen Gemeindezentrums eine Tanzgruppe an, die ihresgleichen sucht. „Tanzen fürs Glück“ ist Name und Programm zugleich. Für Heide Schöbel selbst war das Tanzen der wundersame Weg heraus aus einem Leben mit Schmerzen. Mit einem Strahlen betritt Teilnehmerin um Teilnehmerin den geräumigen Saal und wird von Heide Schöbel herzlich in Empfang genommen. Die Gruppe mag sich, kommt sofort ins Gespräch, freut sich sichtlich, zusammenzukommen. Zwölf Stühle sind im Kreis aufgestellt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

