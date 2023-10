Bad Wörishofen

12:55 Uhr

Tatort Bad Wörishofen: Schockanruferin muss mehr als zehn Jahre ins Gefängnis

Plus Eine 38 Jahre alte Frau muss für Schockanrufe eine lange Haftstrafe absitzen. Auch in Bad Wörishofen war die Bande tätig und versetzte zumeist Ältere in Angst.

Von Markus Heinrich Artikel anhören Shape

Eine Schockanruferin, die auch in Bad Wörishofen ihr Unwesen getrieben hatte, muss für mehr als zehn Jahre ins Gefängnis. Der Bundesgerichtshof hat nun ein entsprechendes Urteil des Landgerichts Traunstein bestätigt.

Das Landgericht Traunstein hatte bereits am 11. April 2023 eine 38-jährige Frau aus Frankfurt am Main verurteilt. Wegen banden- und gewerbsmäßigen Betrugs durch Schockanrufe in neun Fällen sollte sie eine Haftstrafe von zehn Jahren und sechs Monaten verbüßen. Daran erinnerten am 6. Oktober Landgericht und Staatsanwaltschaft Traunstein in einer gemeinsamen Pressemitteilung. "Zugleich wurde die Einziehung von Wertersatz in Höhe von rund 80.000 Euro angeordnet", heißt es darin. Der Bundesgerichtshof habe nun die Revision der Angeklagten verworfen. "Das Urteil ist somit rechtskräftig, die Frau befindet sich weiterhin in Haft", teilen die Traunsteiner mit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen