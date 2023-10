Tausendsassa Ingeborg Seemüller hört nach 40 Jahren auf

40 Jahre lang war Ingeborg Seemüller eines der bekanntesten Gesichter der Mindelheimer Zeitung in Bad Wörishofen. Im Ruhestand wird ihr aber nicht langweilig werden.

Im Rahmen einer Feierstunde wurde jetzt Ingeborg Seemüller verabschiedet, die nach knapp 40 Jahren als Mitarbeiterin des Medienhauses Högel in der MZ-Geschäftsstelle in Bad Wörishofen in den Ruhestand geht.

Mit Ingeborg Seemüller verliert die Mindelheimer Zeitung in Bad Wörishofen eines ihrer bekanntesten Gesichter, denn in all den Jahren war die Schlingenerin persönliche Ansprechpartnerin für Leserinnen und Leser auch bei allen Fragen rund um Anzeigen, Abos und Zeitungszustellung. Und wenn es sein musste, packte Ingeborg Seemüller auch kräftig mit an, brachte bei Personalengpässen auch mal persönlich in aller Früh die frisch gedruckte Mindelheimer Zeitung zu den Lesern.

Zuhause freut sich schon ein Enkelkind auf ganz viel Zeit mit Ingeborg Seemüller

Als tatkräftige Mitarbeiterin war Ingeborg Seemüller immer zur Stelle, wenn sie gebraucht wurde und war sich dabei auch für nichts zu schade. Entsprechend groß waren Respekt und Anerkennung von allen Kolleginnen und Kollegen im Medienhaus Högel. Ingeborg Seemüller selbst freut sich jetzt auf den wohl verdienten Ruhestand und mehr Freizeit. Und ihr Enkelkind sorgt schon dafür, dass ihr nicht langweilig werden kann.