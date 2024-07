Zwei unbekannte Männer haben sich in der Nacht mit einem Taxi von Ulm nach Bad Wörishofen chauffieren lassen. Als sie gegen 4 Uhr am angegebenen Ziel im Grüntenweg ankamen, flüchteten beide Männer ohne zu bezahlen. Der Polizei liegen keine Personenbeschreibungen vor. Hinweise an die Polizei Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/96800. (mz)

