Taxifahrer gerät auf schneeglatter Fahrbahn ins Rutschen

Einen Unfall wegen Schneeglätte hat es am Sonntagmorgen in Bad Wörishofen gegeben: Mehrere Menschen wurden verletzt.

Am frühen Sonntagmorgen hat es in Bad Wörishofen einen Unfall gegeben: Laut Polizei geriet ein 57-jähriger Taxifahrer mit zwei Fahrgästen auf der Straße „Am Stadionring“ an der Kreuzung zur Staatsstraße 2015 bei schneeglatter Fahrbahn ins Rutschen. Er stieß dort mit dem Fahrzeug eines 26-Jährigen zusammen, der in südlicher Richtung fuhr. Sein 19-jähriger Beifahrer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt, die beiden Insassen des Taxifahrers ebenfalls. Zwei der drei Verletzten wurden zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Gesamtsachschaden des Unfalles beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Den Unfallverursacher erwartet laut Polizei nun eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung. (mz)