Termin für erste Novavax-Impfungen in Bad Wörishofen steht fest

Der neue Corona-Impfstoff der Firma Novavax ist in Kürze auch im Impfzentrum Bad Wörishofen verfügbar. Allerdings sind die gelieferten Dosen zunächst bestimmen Personengruppen vorbehalten.

Der nächste Impfstoff gegen das Corona-Virus ist nun bald im Impfzentrum Bad Wörishofen verfügbar. Das Landratsamt gab den genauen Termin am Freitag bekannt. Allerdings wird zunächst nicht jeder, der diesen so genannten Totimpfstoff von Novavax will, auch eine Dosis bekommen. Der Impfstoff ist erst einmal bestimmen Personengruppen vorbehalten.

Der Impfstoff der Firma Novavax heißt Nuvaxovid. Dabei handelt es sich um einen klassischen Protein-Impfstoff mit einem Wirkverstärker. Wegen seiner klassischen Herstellungsweise wird Nuvaxovid auch als Totimpfstoff bezeichnet – obwohl das wissenschaftlich gesehen auch auf alle anderen Corona-Impfstoffe zutrifft, weil keiner davon lebendes Virenmaterial enthält.

Wer mit Novavax geimpft werden will, muss einen Nachweis des Arbeitgebers vorlegen

Ab Montag, 7. März, wird im Impfzentrum Bad Wörishofen auch mit Nuvaxovid geimpft. Das Impfzentrum erhält nach Angaben des Landratsamtes 2500 Dosen des Impfstoffs von Novavax. „Allerdings ist der Impfstoff zunächst Personen vorbehalten, für die die einrichtungsbezogene Impfpflicht gilt. So hat es das Bayerische Gesundheitsministerium vorgegeben“, teilt Dr. Carola Winkler mit, die koordinierende Ärztin im Landkreis Unterallgäu.

Novavax soll Menschen überzeugen, die mRN-Impfstoffen skeptisch gegenüber stehen

Wer also mit dem Impfstoff von Novavax geimpft werden möchte, muss einen entsprechenden Nachweis seines Arbeitgebers mitbringen, dass er in einer Pflegeeinrichtung, einer Klinik oder einer entsprechenden Einrichtung tätig ist. „Wann der Impfstoff auch für andere Personen verfügbar ist, sei noch nicht geklärt“, so Winkler.

Mit dem neuen Corona-Impfstoff von Novavax sollen manche Impfskeptiker überzeugt werden, welche die mRNA-Impfstoffe ablehnen. Die Ständige Impfkommission Stiko empfiehlt den Impfstoff zur Grundimmunisierung von Personen ab 18 Jahren. Zwei Dosen im Abstand von drei Wochen sind dazu nötig. Der Impfstoff werde auch zur zweiten Auffrischungsimpfung für besonders gefährdete Personengruppen empfohlen, teilt das Robert-Koch-Institut (RKI) mit. (mhe, mz)

