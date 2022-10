Termine fallen aus: Bad Wörishofen muss Bürgerbüro teilweise schließen

Ein hoher Krankheitsstand im Rathaus von Bad Wörishofen hat nun Konsequenzen für alle, die schon einen Termin im Bürgerbüro gebucht haben.

Die Stadt Bad Wörishofen muss das Bürgerbüro im Rathaus teilweise schließen. Als Grund nannte die Verwaltung am Donnerstag eine hohe Anzahl von Krankheitsfällen.

"Die Krankheitswelle macht auch vor der Stadtverwaltung nicht halt", teilte diese mit. Wegen einer hohen Anzahl von Krankheitsfällen könne das Bürgerbüro bis zum 4. November nicht durchgehend besetzt werden. Das hat laut Ordnungsamtsleiter Andreas Létang zur Folge, dass ein überwiegender Teil der bereits gebuchten Termine abgesagt werden muss.

Bürgerinnen und Bürger werden per E-Mail über Terminabsagen benachrichtigt

Die Bürgerinnen und Bürger, die in dieser Zeit bereits Termine gebucht hatten, werden per E-Mail benachrichtigt, soweit diese bei der Terminvereinbarung hinterlegt wurden. Man bitte die Bevölkerung um Verständnis.

Das Bürgerbüro im Rathaus war auch in den vergangenen Monaten immer wieder in der Kritik, weil Erledigungen dort nur nach einer Terminverinbarung und der damit verbundenen Wartezeit von teilweise mehreren Wochen möglich waren. Auch hatte die Stadtverwaltung die samstäglichen Öffnungszeiten des Bürgerbüros bis auf Weiteres gestrichen. Ordnungsamtsleiter Létang hatte dies zuletzt im Gespräch mit unserer Redaktion mit der Personalsituation begründet. Bürgermeister Stefan Welzel (CSU) will dem Stadtrat eine umfangreiche Personalaufstockung vorschlagen.

