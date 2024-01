Teure Überraschung nach dem Thermenbesuch: Schaden an geparkte Auto

Auf mehrere hundert Euro wird der Schaden geschätzt, den ein Unbekannter an einem geparkten Auto auf dem Thermenparkplatz in Bad Wörishofen angerichtet hat. Die Polizei sucht Zeugen.

Bereits am Neujahrstag hat sich ein Unfall ereignet, der erst jetzt der Polizei in Bad Wörishofen gemeldet wurde. Ein 19-Jähriger hatte demnach seinen gelben Skoda auf dem Parkplatz an der Thermenallee in Bad Wörishofen abgestellt. Als der 19-Jährige zu seinem Auto zurückkam, entdeckte er den Schaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sollen sich bei der Polizeiinspektion Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/96800 melden. (mz)