Therme Bad Wörishofen schafft neue Saunen für Gäste mit Badekleidung

Zum Geburtstag der Therme Bad Wörishofen kündigt Inhaber Jörg Wund Neuerungen an. Unter anderem entstehen zwei neue Saunen. Und ein neuer Trend wird bedient.

Seit 19 Jahren gibt es die Therme in Bad Wörishofen. Für das nahende Jubiläum hat Inhaber Jörg Wund Neuerungen geplant. Wund setzt künftig auf Badekleidung in zwei neuen Saunen der Therme, die sich in den Jahren vor allem mit Angeboten wie dem textilfreien Samstag in die Schlagzeilen gespielt hat.

Zum Thermengeburtstag kamen rund 2900 Gäste in das Großbad in Bad Wörishofen. "Die treuesten Stammgäste waren auch in diesem Jahr zu einem All-inclusive-Urlaubstag eingeladen", berichtet Marketing-Managerin Kathrin Paulus. Bei einem Sektempfang auf der Panorama-Lounge bedankte sich Jörg Wund bei den geladenen Gästen für die langjährige Treue und gab einen Ausblick zu den geplanten Thermen-Erweiterungen.

Ausbau der Therme Bad Wörishofen: Luxus und mehr Privatsphäre sind Ziele

Noch mehr Privatsphäre für die Thermengäste versprechen gleich drei Neuerungen mit einer Gesamtinvestition von zwei Millionen Euro. In der Therme entsteht die neue Vitaloase mit 60 Liegemöglichkeiten und zwei neue Saunen mit Ausblick auf den Thermensee. Das Besondere: Die Saunen werden mit Badekleidung genutzt. Wund kommt damit einer steigenden Nachfrage nach. In der bestehenden Saunalanschaft der Therme bleibt dagegen alles wie gehabt, also grundsätzlich textilfrei. Auch sogenannte Exklusiv-Suiten werden in der Therme entstehen, dazu acht De-luxe-Suiten, die besonders hochwertig eingerichtet werden sollen. Die Ruheoase der Therme wird ebenfalls umgebaut im Stil der Kanareninsel Lanzarote, auch mit Suiten.

"Mit diesen Erweiterungen machen wir die Therme fit für ihren 20. Geburtstag im nächsten Jahr", sagt Wund. "Zusätzlich bauen wir weitere 10.000 Quadratmeter Solardächer über den Stellplätzen, sodass die Therme Bad Wörishofen an sonnigen Tagen komplett autark sein wird." Das sind längst nicht alle Pläne des Bäderchefs. Bekanntlich will Wund an die Therme ein Hotel anbauen. Wie das aussehen könnte, wurde unlängst im Stadtrat deutlich. Allerdings ist es hier noch ein weiter Weg bis zu einem Bauantrag. Derzeit befindet sich das Projekt im Status einer Bauvoranfrage.

