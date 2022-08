Tipps eines Wörishofers: So klappt die „Energiewende dahoam“

Plus Sieben Familien in der Gabelsberger Straße kommen monatelang ohne Heizöl oder Gas aus. Bauunternehmer Markus Holzheu wurde für seine Idee lange belächelt.

Vor 40 Jahren wurde Markus Holzheu noch ausgelacht, heute beneiden ihn viele Hauseigentümer und Wohnungsbesitzer für seine damals innovative Idee. Etwa sechs Monate ohne Heizöl oder Gas auskommen – bei der aktuellen Preisentwicklung auf dem Energiemarkt ein absoluter Traum.