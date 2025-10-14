Traditionshaus Waibl schließt: Ein Stück Stadtgeschichte verschwindet aus der Fußgängerzone

Und wieder schließt ein Traditionshaus in Bad Wörishofen. Nach Ländle, Thiel und Schwermer sperrt auch „Waibl – Haus der Geschenke“ zum Jahresende die Türen zu. Eine Entscheidung, die sich Firmeninhaber Ulrich Waibl zusammen mit seinen Eltern nicht leicht gemacht hat. Das große Gebäude und auch das Geschäft selbst sind Teil der Stadtgeschichte. Der Inhaber verrät, wie es dort weitergeht.

Die Grundmauern des Hauses stammen noch aus dem 17. Jahrhundert erzählt Waibl und zeigt viele historische Aufnahmen, die belegen, dass am jetzigen Standort ursprünglich mal eine Schmiede stand. „1959 haben meine Eltern geheiratet, zu diesem Zeitpunkt war aus der Schmiede bereits ein kleines Haushaltswarengeschäft geworden. Die Motorisierung machte auch vor der Landwirtschaft nicht halt, die Pferde wurden durch Traktoren ersetzt, die Hufschmiede lohnte sich nicht mehr.“ Die Eltern bauten das Geschäft immer weiter aus, heute erstreckt sich die Ladenfläche auf drei Ebenen. Das Sortiment wurde stetig erweitert, vor allem beim Verkauf von hochwertigem Porzellan hat sich Waibl einen Namen gemacht. „Meine Eltern haben damals jahrelang gekämpft, dass sie Meissner Porzellan in das Sortiment aufnehmen durften, die Auswahl der Händler war sehr beschränkt.“

Icon vergrößern Das kleine Haushaltswarengeschäft in der Kneippstraße war die Wiege des heutigen Hauses der Geschenke. Foto: Familie Waibl Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Das kleine Haushaltswarengeschäft in der Kneippstraße war die Wiege des heutigen Hauses der Geschenke. Foto: Familie Waibl

Eine Besonderheit ist die Brücke, die vor dem Geschäft über den Wörthbach führt. „Mit Genehmigung der Stadt haben diese meine Eltern selbst gebaut und aus eigenen Mitteln finanziert.“ Auch den Ausbau der Kneippstraße zur Fußgängerzone hat Waibl miterlebt. „Ich weiß noch, wie die Autos hier durchgefahren sind.“

Die Brücke über den Wörthbach vor dem Geschäft baute die Familie einst selbst

Als Ulrich Waibl 1985 nach seiner Ausbildung ins elterliche Geschäft zurückkehrte, herrschten in Bad Wörishofen noch „goldene Zeiten“. Man habe sehr viel gearbeitet, aber es sei auch sehr viel los gewesen, erinnert sich Waibl. „Unsere Kunden waren damals natürlich viele Kurgäste, aber auch Tagesbesucher aus dem Augsburger und Münchner Umland.“ Neben dem Porzellan und den Geschenken wurden auch Gemälde und Kleinmöbel mit ins Sortiment aufgenommen und von den Kunden gut angenommen.

Die Gesundheitsreform von Horst Seehofer brachte dann einen gewaltigen Einschnitt. „Kurbetriebe und Geschäfte hingen ja immer schon sehr eng zusammen.“ Auch der Internethandel habe in vielen Branchen zu einem deutlichen Einbruch geführt, auch wenn es in seinem Geschäft nicht ganz so extrem war, erinnert sich Waibl. „Es war ein schleichender Prozess, der über die Jahre hinweg seine Spuren hinterließ.“ Der Grund, warum Waibl sein Geschäft zum Jahresende aufgibt, hat allerdings nichts mit der allgemeinen Wirtschaftslage zu tun. Sein Sohn hat einen anderen Berufsweg eingeschlagen und kommt als Nachfolger nicht in Frage und Waibl selbst hatte im vergangenen Jahr mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. „Ich habe das als Fingerzeig verstanden, dass es an der Zeit ist, kürzerzutreten.“

Icon vergrößern Elisabeth und Ulrich Waibl auf einer Aufnahme aus dem Familienarchiv. Foto: Familie Waibl Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Elisabeth und Ulrich Waibl auf einer Aufnahme aus dem Familienarchiv. Foto: Familie Waibl

Der Räumungsverkauf, der noch bis Jahresende geht, läuft bisher sehr gut, „viel wird nach derzeitigem Stand nicht übrigbleiben.“ Waibl hat auch schon ganz konkrete Pläne für die Zukunft des Geschäfts. „Es wird im Erdgeschoss auf jeden Fall wieder einen Laden geben.“ Damit klappt hier, was auch schon im Ländle-Gebäude funktioniert hat, wo heute wieder Mode verkauft wird. Auch in der ehemaligen Bücherstube Thiel werden heute wieder Bücher verkauft und wo einst Schwermer war, sorgte Mama Mutzi für neues Leben. Über die Branche will Waibl noch nichts verraten, „es hat aber mit dem bisherigen Sortiment gar nichts zu tun.“ Im ersten Stock soll eine großzügige Wohnung entstehen, der Keller wird als Lagerraum genutzt.

Waibl selbst will nach dem umfangreichen Umbau, der zu Beginn des nächsten Jahres starten wird, wieder mehr an sich selbst denken, intensiver Sport treiben, endlich auch mehr sein Privatleben genießen und als überzeugter Bayern-Fan wieder häufiger ins Stadion gehen. Als Bad Wörishofer wird er der Stadt immer verbunden bleiben und verfolgt die Entwicklung der Stadt sehr genau. Er wünscht sich, dass die Balance zwischen Wohn- und Fremdenverkehrsstadt gelingt. „Unsere Neubürger kommen ja auch wegen der guten Infrastruktur hier her; seien es die schönen Kuranlagen, unsere vielen Geschäfte oder unsere tollen Veranstaltungen. Das sollte man erhalten und pflegen.“