Traditionshotel in Bad Wörishofen ist verkauft

Eine bekannte Hoteliersfamilie ist nun auch in Bad Wörishofen vertreten. Sie hat eines der Traditionshotels der Kurstadt gekauft.

Das Bad Wörishofer Vitalhotel Sonneck, das ganz früher einmal der „Tannenbaum“ war, ist eine der besseren Adressen in der Kneippstädter Hotellerie. Jetzt verkaufte es die Familie Anstieg, in deren Besitz es zuletzt war.

Die gute Nachricht für die Stadt: Das Hotel bleibt weiter bestehen. Gekauft hat es eine bemerkenswerte Hoteliersfamilie. Maria und Jürgen Lehn besitzen bereits das Romantikhotel Waxenstein in Grainau und das Boutiquehotel „Chalet am Kiental“ in Herrsching am Ammersee.

In den Hotels der neuen Eigner des Sonnecks spielt Kunst eine große Rolle

In beiden Hotels spielt die Kunst eine besondere Rolle, denn Jürgen Lehn hat neben der Rechtswissenschaft auch Kunstgeschichte studiert und ist Maler. Daneben betreibt die Familie auch einen Catering-Service für Airlines. „Kunst im Blut und Hotellerie im Herzen“ soll das Motto nun auch für das Sonneck sein, das seinen Namen beibehält.

