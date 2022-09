Trainingslager für den großen Auftritt beim Festival der Nationen

Plus Bayerns größte Klassik-Talente werden in Bad Wörishofen mit einem Weltstar spielen. Für zwei junge Geigerinnen wird es ein Heimspiel.

Die Fußball-Nationalmannschaft geht vor großen Auftritten ins Trainingslager. Das gleiche gilt auch für Bayerns „musikalische Nationalmannschaft“, das Jugendorchester des Festivals der Nationen. Bayerns größte Talente bereiten sich derzeit in Bad Wörishofen auf ihren Auftritt mit einer der besten Geigerinnen der Welt vor, Julia Fischer. Mit dabei sind auch zwei Talente aus Bad Wörishofen und Türkheim, die es durch das anspruchsvolle Auswahlverfahren geschafft haben.