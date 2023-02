Trauer um Bad Wörishofens "Chormutter" Hildegard Brandner

Plus Kneipplied, Sebastianstag, Kinderchöre: Hilgedard Brandner hat in Bad Wörishofen große Spuren hinterlassen.

Die Musik war die große Leidenschaft des Lehrerehepaares Heinrich und Hildegard Brandner. Damit haben sie bleibende Spuren in der Kneippstadt hinterlassen. Nun ist Hildegard Brandner im gesegneten Alter von fast 95 Jahren verstorben. Bis zuletzt war sie jedoch geistig rüstig und vielseitig interessiert. Die Mindelheimer Zeitung gehörte zu ihrer täglichen Lektüre.