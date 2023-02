Trauer um den Bad Wörishofer Unternehmer und Sportmäzen Rolf Hemberger

Plus Rolf Hemberger war in Bad Wörishofen Unternehmensgründer und Stadtratsmitglied. Seine Liebe gehörte dem FC Bad Wörishofen.

Bad Wörishofen nimmt Abschied von Rolf Hemberger. Der Unternehmer starb im Alter von 84 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit.